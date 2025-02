Agi.it - Sequestro record a Napoli: 81kg di cocaina per 10 milioni di euro valore [VIDEO]

AGI -per unstimato di 10diè il 'bottino' di undi droga dei carabinieri a. I militari dell'Arma del nucleo investigativo partenopeo hanno notato un tir e un'auto in sosta lungo la carreggiata della Circonvallazione esterna della città, a pochi metri dal quartiere di San Pietro a Patierno. È notte e l'illuminazione scarseggia, ma i carabinieri vedono un uomo che sta prelevando delle buste dal cassone, passandole a un altro che le carica nel cofano di un'utilitaria. Così hanno circondato i veicoli, e con i fari illuminato la scena. La 'merce' che i due uomini spostavano era inpura, pronta per essere tagliata, quintuplicata nel volume e nel profitto. Una partita da 81 chili e 740 grammi, unnell'area di, divisa in 70 panetti.