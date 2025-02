Veneziatoday.it - Sequestri nell'azienda dove cacciò Trump Jr.: «La regione revochi la concessione»

Non è passata inosservata l'operazione dei Carabinieri forestali che ha portato a quattro denunce per caccia e macellazione illegale, l'individuazione di un apparente macello clandestino in garage, il sequestro di oltre 1400 capi di avifauna (una decina dei quali appartenenti a specie protette.