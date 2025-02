Nerdpool.it - September 5: la recensione. Quando il giornalismo diventa cinema

Al contrario di ciò che si potrebbe credere a fronte di un’analisi distratta e poco approfondita, sono piuttosto profondi e solidi i fili che legano il mondo dele quello del. In entrambi i casi, difatti, il fine consiste nel mostrare una data manifestazione umana precedentemente preclusa ai più, o quantomeno farlo da una prospettiva precedentemente inedita. Le differenze ovviamente non mancano. Basti pensare che un giornalista difficilmente verrà riconosciuto come un artista intento a esplicitare qualcosa di inespresso, tuttavia, sia nel caso dell’autoretografico che in quello del giornalista (che in realtà è un termine che racchiude un insieme vasto ed eterogeneo di approcci al mestiere), gran parte dello sforzo consiste nell’osservare la realtà e restituire la propria visione di quanto visto.