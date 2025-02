Casertanews.it - Separazione delle carriere dei magistrati, la riflessione dell'avvocato Crisileo

Leggi su Casertanews.it

Riceviamo e volentieri pubblichiamo unasammaritano Raffaele Gaetanosullain magistratura che sta animando il dibattito nazionale.Ma perché in Italia come in altri Paesi si deve arrivare ad una? Un po'.