Lanazione.it - Sensori agli alberi monumentali. Piano per monitorare le piante. E il censimento è già iniziato

Si chiama "Iarbox", è stato ufficialmente avviato nei giorni scorsi e porterà all’installazione di una rete diperin tempo reale, e segnalare, le condizioni di salute deglidi Quarrata. E’ il progetto a cui l’amministrazione ha dato il via di recente, su proposta della ditta che si era occupata della manutenzione del verde pubblico della villa, accordo che rimarrà in vigore fino al prossimo 30 giugno, e di un’azienda partner. Tutto èa fine 2024 nell’ambito dei lavori su numerose alberature del parco. "Ci è stata prospettata la possibilità di aderire per la prima volta a questo progetto, che a nostro avviso garantisce una serie di vantaggi per l’ambiente e per la città – ha confermato il vicesindaco Patrizio Mearelli – in primis ci consentirà di valorizzare al meglio il patrimonio verde del territorio: avremo un elenco definitivo e accurato deglidi Quarrata.