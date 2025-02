Anteprima24.it - Semplificazione della PA: Zaccaria Spina ad audizione della Commissione parlamentare

Tempo di lettura: 3 minutil presidente nazionale Franca Biglio e il presidente regionaleCampania, in rappresentanza di ANPCI, l’associazione nazionale che raggruppa i comuni italiani fino a 5mila abitanti, hanno partecipato ad una, presso laper la, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia die digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.L’associazione ha innanzitutto confermato, così come in tutte le precedenti occasioni, la necessità di semplificare il numero degli adempimenti a carico dei comuni di minori dimensioni, come pure di prevedere una legislazione differenziata rispetto alle grandi città e agli agglomerati urbani. E’ stato chiesto inoltre di implementare i sistemi di interoperabilità tra le varie piattaforme informatiche, al fine di ridurre i carichi di lavoro del personale, ridotto all’osso, negli enti minori.