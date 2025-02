Biccy.it - Selvaggia smaschera la donna che l’ha attaccata: “Amica delle Ferragni”

Vi ricordate la donna che ieri, in quel di Sanremo, ha attaccato Selvaggia Lucarelli all'ingresso dell'hotel? Bene, stando a quanto scoperto, sarebbe una persona vicina alle sorelle Ferragni e in particolar modo a sua mamma Marina Di Guardo. "Leggo che la signora non era esattamente la prima passante", ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram condividendo una segnalazione ricevuta dalla pagina Very Inutil Peolpe. "Questa signora che urlava tu volevi far suicidare, tu vuoi mandare in galera le persone è una vip hunter seguita da Chiara, ndr, Marina la mamma di Chiara, ndr e un po' tutta la famiglia. E' pieno di loro like e di foto insieme". La signora, stando a un'altra segnalazione ricevuta da Selvaggia, sarebbe diventata amica della madre e loro la seguono anche, è tipo una loro ultrà.