361magazine.com - Selvaggia Lucarelli nel mirino di una ferragnina. Cosa è accaduto fuori dall’hotel

Leggi su 361magazine.com

non solo è stata punzecchiata a “La Vita in diretta” ma ha subito anche un attacco da una fan di Chiara Ferragni proprio davanti al suo hotel Uno scontro con una fan di Chiara Ferragni.si trovava insieme al suo compagno quando una donna l’ha avvicinatadove soggiorna a Sanremo e ha iniziato a inveire contro la giornalista, accusandola “di mandare in galera la gente innocente” facendo riferimento al Pandoro Gate. la signora ha continuato ad insultarla e ad un certo punto è intervenuto il suo compagno a difenderla, Lorenzo Biagiarelli.Ma la fan di Ferragni è sbottata: “Guarda che lei è capace di difendersi da sola, non è una scema. Hai capito che non è scema? Ma guarda questa, che fa andare in galera al gente per niente, sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere vai”.