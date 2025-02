Tpi.it - Selvaggia Lucarelli contestata a Sanremo, il botta e risposta infuocato: “Mandi la gente in galera”, “Chiamo i carabinieri”| VIDEO

Leggi su Tpi.it

, ilè stata attaccata da una signora fuori dal suo hotel a: la giornalista, infatti, è statada quella che sembrerebbe essere una fan di Chiara Ferragni.La vicenda, che si è svolta nelle scorse ore, è diventata ben presto virale sul web.stava rientrando in albero insieme al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, quando è stata attaccata da una signora.Biagiarelli si è avvicinato alla contestatrice che ha dichiarato: “Guarda che lei è in grado di difendersi da sola, lei non è scema, hai capito?”.La giornalista ha invitato il compagno a lasciar stare la signora e si è avvicinata all’ingresso dell’hotel quando la contestatrice ha urlato: “Fai andare lainper niente, sei una pazza.