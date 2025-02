Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli a Cattelan: “Mi inviti a Sanremo l’unico anno in cui non c’è niente da commentare”

Il Festival della normalità. Lo ha ribattezzato così questo2025, ospite fissa del Dopofestival targato Alessandro. Si è abusato in questi ultimi anni del verbo normalizzare, bisogna normalizzare questo, bisogna normalizzare quest’altro. E’ finito che abbiamo normalizzato tutto e alla fine si sono normalizzati anche i cantanti. E come darle torto: finora serate piatte senza particolari guizzi. Anche lo stesso conduttore dell’appuntamento notturno del Festival di2025, ha confermato questa linea, pur cercando di giustificare la contiana ordinarietà di quest’: Ha sottolineato più voltequesta normalità che poi comunque sta dando dei successi incredibili a questo Festival, sta andando alla grande, complimenti a Carlo. Ovviamente noi abbiamo iniziato questo programma scherzandoci su: se succede qualcosa meglio perché poi abbiamo un po’ di materiale e per adesso non è successo