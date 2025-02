Liberoquotidiano.it - "Sei uno che fa veloce...": Katia Follesa punge Carlo Conti. Poi spiana la Ferragni: viene giù l'Ariston

E anche la terza serata è finita in soffitta. Ora l'invasione delle cover, poi il gran sabato reale e ci si rivede l'anno prossimo (a Dio piacendo). Ebbene, cosa è accaduto ieri nell'universo festivaliero? Intanto sono sembrati tutti parecchio sereni e rilassati, e non poteva andare in altra maniera, del resto gli ascolti hanno toccato picchi da Monte Everest e quando arrivi in cima all'Everest puoi anche abbassare le pulsazioni e goderti il paesaggio. Il resto lo ha fatto la tipica serata del giovedì, da qualche anno spartiacque sereno e paciarotto per chi ha superato con agio i primi due, temibilissimi, appuntamenti con l'auditel. È stata la serata delle tre grazie, Miriam Leone,, Elettra Lamborghini, anticipate dalle canzonette di Edoardo Bennato (sempre attuali). La Leone, oggi mamma felice, in mattinata ha difeso orgogliosamente il suo ruolo di “fu” Miss Italia.