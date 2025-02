Ilrestodelcarlino.it - Sei giovani talenti dell’Ama Koala si qualificano alle finali nazionali

Costantino Bertucelli, Riccardo Ferri, Nicola Oppizzi, Sofia Mercanti, Vittoria Cavani e Cecilia Ricchetti: sono idi Reggio Emilia che gareggerannodelle categorie cadetti edi spada. Si sono qualificati dopo aver superato le provee sono entrati nel gruppo dei migliori settanta schermidori italiani per le rispettive categorie. La seconda prova nazionale di qualificazione si è svolta nel fine settimana a Catania. Nella categoria Cadetti (Under 17), tra i 276 schermidori partecipanti, il miglior risultato tra i reggiani è stato quello di Costantino Bertucelli (ventesimo); in gara anche Antonio Migale e Alberto Rossi, che si sono posizionati nella prima parte della classifica. Tra le 196 spadiste, quattordicesimo posto per Sofia Mercanti.