Liberoquotidiano.it - "Se sapessi cosa devo fare...": Holger Rune disperato per colpa di Jannik Sinner

Pernon è stato un inizio esaltate di 2025. L'eliminazione al primo turno a Brisbane, i quarti agli Australian Open (perso da), poi la sconfitto contro Martinez a Rotterdam. Ora il 21enne danese ripartirà dalla terra rossa, con alcune tappe sudamericane, la prima è Buenos Aires, prima di tornare sul cemento per i due Master 1000 americani. Il primo rivale sarà l'idolo di casa Mariano Navone, per cercare di raddrizzare un inizio stagione deludente.e Carlos Alcaraz, per lo più suoi coetanei, sono molto più in avanti di lui come talento. Proprio di questo tema ne ha parlato a un giornalista di Olè il danese: “Sono costantemente al lavoro — le sue parole —. Seesattamentedovreiper avvicinarmi ae Alcaraz, sarei già a quel livello, quindi è una bella domanda.