Ilfattoquotidiano.it - “Se Putin non negozia in buona fede, gli Usa invieranno soldati in Ucraina”: JD Vance minaccia Mosca

Senoninrimane “sul tavolo” per la fine della guerra in, allora gli Stati Uniti possono valutare l’invio di truppe a Kiev. Il vice presidente Usa JD, in un’intervista esclusiva al Wall Street Journal (Wsj), usa toni molto più aspri rispetto a quanto fatto dal capo del Pentagono Pete Hegseth, il quale aveva suggerito che gli Usa non avrebbero impegnato le forze. Al contrario, il vice di Trump spiega che l’opzione rimane “sul tavolo”. Nell’intervista,ha anche dichiarato che gli Usa colpirannocon sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Vladimirnon accetterà un accordo di pace con l’che garantisca l’indipendenza a lungo termine di Kiev. L’deve avere “indipendenza sovrana”, ha detto, aggiungendo che l’accordo che emergerà dai colloqui per porre fine alla guerra sconvolgerà le persone.