Ilfoglio.it - Se l’occidente non saprà resistere forte, sarà un’altra Monaco 1938

Al direttore - Si fanno molti sforzi per autoconvincersi che Trump non sia un disastro. Ma poi arriva un momento in cui vedi che il presidente americano vuole regalare a Putin quello che ha conquistato in Ucraina, vuole togliere di mezzo Zelensky, vuole scrivere un nuovo patto egemonico con i peggiori ceffi del mondo. Cosa pensare?Luca Martini “L’incontro di quest’anno asembra destinato a rispecchiare la disastrosa Conferenza del, in cui il continente rimase cieco di fronte alla doppiezza di Hitler. Il tanfo dell’appeasement sta tornando ancora una volta a. Dopo che Chamberlain tornò in Gran Bretagna nel, dopo aver firmato un accordo con Adolf Hitler, proclamò ‘pace per il nostro tempo’. Winston Churchill allora replicò che ‘vi è stata data la scelta tra la guerra e il disonore.