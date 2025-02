Ilfattoquotidiano.it - Se gioca affitto lo stadio più capiente, se non viene convocato risarcisco i tifosi: così le squadre americane si adattano all’effetto Messi

“Come quando Michael Jordan era in NBA: ovunque andava, la massa lo seguiva. E tutti i palazzetti si riempivano ad ogni partita”. Quando, alcuni avversari affittano unodi football per una maggiore capienza. Ma quando non, ivengono risarciti dalle società ospitanti con sconti e promozioni. In MLS l’effettosta avendo un impatto senza precedenti. Per l’Inter Miami (squadra in cuidal 2023) e, soprattutto, per leavversarie. La sua presenza – o assenza – ad ogni partita, sta influenzando qualsiasi tipo di decisione in termini di marketing e logistica. Il fuoriclasse argentino sta spostando gli equilibri di una lega che, mai come negli ultimi anni, si sta ritagliando un importante spazio nel panorama nazionale. E il merito è proprio di Leo