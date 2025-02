Panorama.it - Se dici «nonna» discrimini. Alle follie non c'è fine

Leggi su Panorama.it

In Germania i progressisti consigliano di non rivolgersi agli anziani parenti con dolci vezzeggiativi: potrebbero non trovare lavoro. Assurdo? Di più.Nella furia di cancellare tutto quello che appartiene al nostro patrimonio naturale, culturale, storico e direi anche esistenziale, di questa furia l’ultima autentica follia è ciò che sta avvenendo in Germania, patria del politically correct divenuto, ormai, la religione totale e assoluta dei progressisti tedeschi. Una tale Ferda Ataman, di anni 46, a capo della commissione per l’antidiscriminazione presso il ministero della Famiglia, dando corsodirettive della sua ministra, la Verde Lisa Paus, ha consigliato ai tedeschi - udite udite - di non chiamare più le nonne Sueßi Omi che vuol dire «dolce nonnina». Perché mai, si chiederà una persona normodotata, non si può più dire dolce nonnina o dolce nonnino? Quale ricerca psicanalitica, scientifica, psichiatrica, sociologica ci ha portato alla conclusione di non usare più questo termine? Ebbene, la risposta ce la forniscono Ferda & Lisa, e la risposta andrebbe sottoposta appunto a un bravo psichiatra: questo modo di dire discrimina per l’età e si rischia di non trovare lavoro perché «non giovani» e dunque scartati ai colloqui.