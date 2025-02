Ferraratoday.it - Scoperto mentre ruba all'interno di un'auto in piena notte: ladro in manette

Leggi su Ferraratoday.it

Una chiacchierata tra amici, la segnalazione di un furto, poi l’arresto in flagranza. E’ quanto accaduto nellatra giovedì 13 e venerdì 14 in centro a Ferrara. Nel corso della serata precedente, un carabiniere e un dipendente del Comune, amici, si sono incontrati e salutati. In quel.