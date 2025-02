Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra un’auto e un carro attrezzi

Unotra une un’utilitaria è avvenuto verso mezzogiorno, in strada Micaloro, nei pressi della Chiusa di Ginestreto. Il, condotto da un 56enne si è scontrato contro una Panda con a bordo un 59enne. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso: in codice rosso l’automobilista e in codice giallo l’autista del. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno usato strumenti da taglio per far uscire l’automobilista.