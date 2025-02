Bergamonews.it - Scontro con una bici, grave motociclista: via Moroni parzialmente chiusa al traffico

Bergamo.incidente poco dopo le 13 di venerdì 14 febbraio in via. Secondo le prime informazioni disponibili uno scooter avrebbe tamponato unacletta: a farne le spese un60enne, soccorso in codice rosso e in condizioni gravi.L’allarme intorno alle 13,10 all’altezza dell’incrocio con via dei Caniana, all’inizio di uno dei cantieri dell’e-Brt.Viachiusa al traffico: la viabilità è bloccata nel tratto da via Calvetti e fino al Villaggio degli Sposi.Sul posto la ditta Zambelli, che si sta occupando della rimozione dei veicoli e della bonifica stradale. La centrale di Areu ha inviato in viaun’ambulanza e un’automedica.La ricostruzioneSecondo la prima ricostruzione della Polizia locale di Bergamo, il 60enne stava viaggiando verso il Villaggio degli Sposi quando a pochi passi cantiere del bus elettrico è finito contro unacletta.