Anteprima24.it - Scomparsa Rita Sciscio, i messaggi di cordoglio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDolore ad Avellino per ladiarchitetto stimato, già assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino e attivista del Movimento Cinque Stelle. “Scompare conuna bellissima persona, una professionista, moglie e figlia di due grandissimi miei amici, non ci sono parole per esprimere i miei sentimenti e la mia solidarietà ai desolati familiari, colpiti da una tragedia difficile da accettare”. Così in una nota l’Onorevole, Gianfranco Rotondi.“La comunità del MoVimento 5 Stelle si stringe intorno alla famigliaper la perdita di, nostra attivista storica, architetto stimato, già assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino, e referente del gruppo territoriale di Avellino fino a pochi mesi fa.