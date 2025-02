Anteprima24.it - Scognamiglio: “Ragioniamo partita dopo partita, pronti a dare il massimo”

Tempo di lettura: 2 minuti“Noi dobbiamo guaral nostro percorso che ci siamo prefissati all’inizio, ragionando, cercando di fare il. E’ normale quando si è una squadra giovane con un progetto nuovo, bisogna sempre guardarsi le spalle. In questo momento sappiamo che il nostro campionato può essere importante, ripeto però, bisogna ragionare”. Così Gennaro, direttore sportivo del Giugliano intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Punto C, il format di Anteprima24.it dedicato alle formazione del Girone C di Serie C.“E’ stata una sessione di mercato importante – sottolinea– Molte squadre si sono rinforzate, guardando l’Avellino mentre il Benevento non ha fatto nulla, ma è già una squadra già forte. Le altre anche si sono rinforzate dove mancava qualcosa, tipo il Cerignola.