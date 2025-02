Lanazione.it - Scocca a Montevarchi l’ora degli Internazionali d’Italia di motocross

Arezzo, 13 febbraio 2025 –di, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di sabato 15 e domenica 16 febbraio un evento da ricordare. E il Moto Club Brilli Peri che organizza l’evento, insieme a Off Road Pro Racing e con il sostegno del Comune di, è prontissimo ad accogliere i quasi 120 piloti iscritti, provenienti da tutta Europa, e le squadre ufficiali delle grandi marche: Honda, Yamaha, KTM, Beta, TM, Fantic. Come detto il circuito è stato rivoluzionato, invertendo anzitutto il senso di marcia, per attenuare il disturbo provocato dal sole al tramonto.