Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei mezzi pubblici Milano: disagi su metro, autobus e tram. Ecco le fasce orarie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A causa dellodei trasporti proclamato dal Cobas, oggi asi registranonel servizio pubblico. Dopo le 8.45, infatti, le linee M1, M2, M3 e M4 sono state sospese, mentre la linea M5 continua a essere attiva. Atm avvisa anche che le fermate di, bus e filobus potrebbero registrare maggiori tempi di attesa. Il servizio, spiega Atm in una nota, non è garantito dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizioIl sindacato ha indetto la mobilitazione per protestare contro la privatizzazione e liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico gestiti dal Gruppo Atm, chiedendo la “reinternalizzazione” dei servizi attualmente in appalto o sub-appalto. Tra le richieste figura anche l’opposizione al progetto “Next”, che prevede la trasformazione di Atm in azienda speciale del Comune di, con affidamento diretto dei servizi.