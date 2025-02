Ilgiornaleditalia.it - Sciopero Atm oggi, a Milano stop per 24 ore di bus, metro e tram, fascia di garanzia dalle 15 alle 18, continuano i disagi

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ormai viene a tutti gli effetti chiamato il "venerdì nero" poiché spesso in questo giorno i conducenti dei mezzi incrociano le braccia per protestare ogni volta per una ragione nuova Nuova giornata diAtm14 febbraio 2025 aper 24 ore di bus,nel giorno