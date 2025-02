Ilfattoquotidiano.it - Sciopero Atm, i conducenti: “Abbiamo una fuga di lavoratori, impossibile vivere a Milano con 1400 euro”

unadi. Ci sono tantianche con una certa anzianità che si licenziano, fanno altri lavori. Adesso parlavo con un collega che ha preso la licenza dei taxi, andrà via”. Lo ha detto Luigi Battipaglia, conducente dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm), a margine del presidio organizzato questa mattina al deposito di viale Sarca in occasione delloindetto dal sindacato Ai Cobas. La mobilitazione ha causato diversi disagi e ha coinvolto quattro linee di metropolitana e altri trasporti del Comune di. “La questione principale è il salario – ha spiegato – Sappiamo bene che purtroppo non corrisponde alle esigenze di noi, perchéper i nuovi assunti per 9 anni, con la vita cara di, non è più accettabile”.L'articoloAtm, i: “unadicon” proviene da Il Fatto Quotidiano.