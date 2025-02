Oasport.it - Sci di fondo: Klaebo e Svahn vincono le qualificazioni a Falun, tra gli italiani avanti solo Pellegrino, Cassol e Laurent

Finite da pochi minuti ledella gara sprint a tecnica classica in quel di, dove si apre il weekend della Coppa del Mondo di sci diche va a precedere i Mondiali di Trondheim. Nomi usuali in vetta, c’è poca Italia.Tra gli uomini inutile rimarcare il nome del primo: Johannes Hoesflot. Il fenomeno norvegese spinge a tutta nella seconda metà e guida in 2’51?09 dal connazionale Erik Valnes a 1?81 e allo svedese Edvin Anger a 2?51. In breve, tutti nomi attesi.Inatteso, invece, il quarto posto del ceco Jiri Tuz a 3?62, capace di precedere il norge Even Northug a 4?15 e il finlandese Lauri Vuorinen a 4?95. Settima posizione per l’austriaco Benjamin Moser a 5?19 e ottava a 5?43 per il francese Jules Chappaz a 5?43. Nono il norvegese Oskar Opstad Vile a 6?07, quindi decimo un buon Federicoa 6?09, e c’è da sperare che questo significhi chance di far bene anche in classico.