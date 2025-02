Oasport.it - Sci di fondo, Federica Cassol 22ma nella sprint tc di Falun. Linn Svahn vince in Coppa del Mondo

, in Svezia, si è aperta la nona tappa delladel2024-2025 di sci di, l’ultima prima dei Mondiali:femminile in tecnica classica si è imposta la svedese. Escono ai quarti di finale le due italiane ad aver superato le qualificazioni:, 29ma Nadine Laurent.La finale premia la svedese, che dopo aver vinto primeggiato sempre tra qualificazioni, quarti e semifinali, si impone anche nell’ultimo atto con il crono di 3’12?22, andando a precedere l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda a 0?89, e la norvegese Kristine Stavaas Skistad, terza a 2?60.In semifinale esce di scena la statunitense Jessie Diggins, leader della classifica generale, che termina quartaseconda serie e si piazza al settimo posto complessivo. Vanno in finale le prime 5 delle qualificazioni, alle quali si aggiunge la svizzera Nadine Faehndrich.