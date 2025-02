Oasport.it - Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Non ho rammarichi, mancava qualcosa nella seconda manche”

Deha concluso al nono posto il gigante dei Mondiali 2025 di sci. Dopo aver terminato la primain sesta posizione e con la concreta possibilità di lottare per le medaglie, l’azzurro non si è reso protagonista di una brillanteparte di gara e ha perso progressivamente lungo il pendio di Saalbach (Austria).Il nostro portacolori ha accusato un ritardo di 1.03 dall’austriaco Raphaela Haaser, capace di avere la meglio sugli svizzeri Thomas Tumler e Loic Meillard. La medaglia di bronzo era lontana 52 centesimi per il 34enne, argento iridato quattro anni fa a Cortina d’Ampezzo e quest’anno salito sul podio tra le porte larghe ad Adelboden.Deha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non posso avere dei, vado a casa contento.