Schifani “La Giustizia amministrativa ha avuto un cambio di passo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il peso del contenzioso amministrativo sull’economia siciliana? Ho apprezzato che recentemente la velocità del Consiglio disia notevolmente qualificata, io da ex avvocato che ho calcato queste aule per tanti anni devo dire che c’è undi, lo registro, ne sento parlare naturalmente, però devo dire che la funzionalità del TAR, la funzionalità del Consiglio disono il nostro fiore all’occhiello, di questo noi siamo veramente soddisfatti perché è unasnella, unache a volte si muove anche in misura cautelare, indirizzando o meno quella che sarà la futura decisione, dando anche ai ricorrenti e resistenti degli indirizzi di quello che presuntivamente potrà essere l’esito finale e questo anche aiuta un po’ le parti eventualmente a trovare composizioni o a rinunziare ad insistere”.