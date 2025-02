Secoloditalia.it - Sceneggiata “rossa” all’università. Studentessa si spoglia della camicia nera contro il governo. Gelo in platea (video)

Un discorso non proprio memorabile, una barzelletta, più che altro, se non unaaccolta dal, a dispetto delle aspettative di Emma Ruzzon, presidente degli studenti dell’Università di Padova, a caccia di un momento di gloria “warholiano”. Ma perfino i “compagni” innon si sono particolarmente emozionati nell’assistere al suo gesto: la ragazza, intervenuta all’inaugurazione dell’803 anno accademico dell’Università, alla fine del suo intervento si è tolta lain segno di protestaile le sue presunte politiche repressive.Lae lai fascisti di oggiEmma Ruzzon s’ètache indossava sopra un top amaranto per dare maggior enfasi al suo intervento. “Molti in questo Paese – ha dichiarato – dovrebbero davvero sfilarsi la”.