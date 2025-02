Lopinionista.it - “Scared of Loving You” il singolo di Selena Gomez e benny blanco

, artista multiplatino nominata ai Grammy®, e, artista, produttore discografico e cantautore multiplatino nominato ai Grammy®, si uniscono per il loro primo progetto in coppia: un album in collaborazione, “I Said I Love You First”, che uscirà il 21 marzo in tutto il mondo. Il primo estratto dal disco, la splendida ballad “ofYou”, è uscito oggi, accompagnato dal videoclip.Il brano, scritto dalla, dae dal vincitore di 8 Grammy® Finneas, segna l’attesissimo ritorno dialla musica. Prodotto dae Finneas, il brano mette in risalto l’abilità narrativa della popstar e il suo desiderio di essere vulnerabile.L’album celebra la storia d’amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L’album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica.