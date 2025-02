Liberoquotidiano.it - "Scandaloso, falso, invenzioni blasfeme": Cremlino-choc contro Sergio Mattarella

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dal, un durissimo attacco, il presidente della Repubblica. Ad aprire il fuoco è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha bollato come "offensive, scandalose e del tutto false le" dell'inquilino del Quirinale, il quale ha paragonato le azioni della Russia in Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa. "È strano e folle sentirecosìdal presidente dell'Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo", ha commentato la Zakharova. Lo scorso 5 febbraio, durante una lezione all'Università di Marsiglia,aveva affermato che "fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L'odierna aggressione russa all'Ucraina è di questa natura".