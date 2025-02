Juventusnews24.com - Scaloni non ha dubbi: «Kolo Muani acquisto dell’inverno, Nico Gonzalez giocatore importante. Perchè non mi sorprendono le difficoltà della Juve»

di RedazionentusNews24dice la sua su diversi argomenti di attualità di casa: le dichiarazioni del commissario tecdell’ArgentinaLionelha così parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del match trae Inter di domenica sera.LAUTARO CONTRO– «Sì, ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importantistagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti del mondo. Lautaro sta benissimo, è in uno stato d’animo perfetto, nel 2025 sta segnando tanti gol, eè l’, è appena arrivato e non poteva iniziare meglio. Sarà un gran match».SORPRESO DALLE DIFFICOLTA’– «No, per niente. Mi spiego: laè una squadra che sta tornando ad essere ciò che era, si sta ristrutturando dopo aver subito tanti cambi a tutti i livelli: club, staff tec, giocatori.