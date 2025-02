Tvpertutti.it - Scaletta Sanremo quarta serata 2025: cover, duetti, ospiti e co-conduttori

Stasera 14 febbraio, ladel Festival didellaprevede ie le. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana e internazionale, con i 29 Big in gara che interpreteranno brani iconici accompagnati dad'eccezione. Questaspeciale si distingue per la sua varietà musicale e per la capacità di far rivivere grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati con arrangiamenti inediti e suggestivi, oltre che alla proclamazione del vincitore.Le esibizioni saranno giudicate da tre diverse giurie, con una ripartizione equilibrata per garantire un risultato rappresentativo del gradimento del pubblico e della critica: Giuria della Sala Stampa, TV e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, Televoto del Pubblico 34%.