Sboccia il sentimento Ecco San Valentino tra petali e passione I fiori parlano d’amore

"Rosa rossa pegno" ma anche tulipani, girasoli e calendule. Sansi festeggia con il proprio amato e soprattutto con un fiore. I fiorai di Rimini sono pronti per la giornata dell’amore tra composizioni, bouquet e centri tavola. "Quello di Sanè un trend in continua crescita per noi – racconta Alessandro Berselli di ‘I Girasoli’ -. I tipi di clienti sono generalmente due, quelli che scelgono la tradizionale rosa rossa, magari confezionata con altrio quelli che optano percolorati come i tulipani, ranuncoli o addirittura piante. Alla fine questa è la ‘festa dell’ultimo momento’, infatti oggi ci aspettiamo un bel movimento in negozio. Il mio consiglio è quello di rimanere sul tradizionale, così non si sbaglia mai". Lungo il Marecchia, da ‘Dalia’, invece si sceglie l’originalità.