Sport.periodicodaily.com - Sassuolo vs Brescia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B. Gli emiliani cercano il tris per confermarsi leader, ma i lombardi sono in netta ripresa.vssi giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani provano la fuga decisiva verso la promozione sperando di incrementare il vantaggio sul Pisa secondo. La squadra di Grosso ha saputo subito mettersi alle spalle la sconfitta contro lo Spezia infilando due vittorie consecutive con Juve Stabia e Modena. Il ritorno di Maran in panchina sembra aver giovato ai lombardi che hanno ottenuto una vittoria e un pareggio. Due risultati che hanno permesso alle Rondinelle di uscire dalla zona rossa e mettersi due punti sopra quella dei playout.