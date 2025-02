Sololaroma.it - Sassuolo-Roma Femminile, Spugna: “Vogliamo la finale di Coppa Italia”

La giornata di oggi 14 febbraio è di vigilia per la. Le giallorosse si sono lasciate alle spalle la regular season con il pareggio per 0-0 con la Fiorentina. Il focus si sposta ora sulla, un trofeo che sarebbe cruciale mettere in bacheca dal punto di vista del prestigio nazionale. L’obiettivo è quello di strappare il ticket per la. Sul cammino dei capitolini si metterà però il, con la gara d’andata che è in programma domani 15 febbraio alle 12:30 allo stadio Enzo Ricci. Una sfida estremamente delicata, per portarsi in vantaggio nel doppio confronto.Alessandroè consapevole che la partita sia delicata e che le neroverdi non lasceranno nulla al caso. Il tecnico della Lupa ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club, presentando il match con le emiliane: “Siamo le detentrici del trofeo e difenderlo è un obiettivo che ci siamo prefissati alla vigilia di questa stagione.