Sarzana, Ortiz non basta. A Valdagno ko a testa alta

4 WHY SPORT: Bovo, Giuliani, Borregan, Diquigiovanni, Sanches, Lazzarotto, Crocco F., Crocco N., Tomba, Cunegatti. All. Chiarello.HOCKEY: Corona, Borsi, Rubio,, De Rinaldis, Illuzzi, Mattugini, Manrique, Lavagetti, Venè. All. FestaArbitri: Hyde di Breganze e Rago di Giovinazzo. Marcatori:1° tempo: 5’10”, 5’51” Diquogiovanni, 14’47” Rubio 16’44” Giuliani.2° tempo: 1’54” Diquigiovanni, 7’44” Sanches 12’17” Sanches (t.d.), 17’02” e 18’10”, 24’30” Sanches, 24’41” Diquigiovanni.cede 7-4 anel recupero della 18ª giornata, in un match ricco di emozioni. Il risultato non rende merito alla verve dei rossoneri (trascinati da), rimasti in partita fino alla fine. E’a portarsi in vantaggio con, mapareggia grazie a Diquigiovanni.