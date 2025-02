361magazine.com - Sarah Toscano e le onde rétro-chic: il beauty look della terza serata

Leggi su 361magazine.com

porta sul palco di Sanremo un hairche feleganzae modernità. In collaborazione con il team di ghd, la giovane artista scegliemorbide e destrutturate ispirate agli anni ’60Per laha scelto un hairdal fascino anni ’60, rivisitato in chiave moderna con il supporto del team ghd.sinuose e destrutturate, abbinate a una frangia, richiamano l’eleganza francese, creando un equilibrio tra vintage e contemporaneo.«Questorappresenta visivamente il testo di *Amarcord* ed è uno dei più significativi. Se nella primale trecce simboleggiavano una transizione, questa volta i capelli sciolti e ondulati segnano un cambiamento, una crescita. È l’espressione più autentica di me stessa», racconta la cantante.Il suo outfit – mini dress nero e calze con motivi geometrici – ha ispirato anche l’hairstyle, come spiega Davide Giannone, hairstylist ghd: «Le morbideriprendono il gioco di geometrie delle calze.