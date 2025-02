Ilgiorno.it - Sarah Toscano e gli Ofenbach nella serata cover di Sanremo 2025: chi sono e le canzoni più famose

Milano, 14 febbraioha scelto glie la canzone ‘Overdrive’ per ladelleal Festival di. Nata a Vigevano, nel Pavese,è la più giovane artista in gara tra i Big (con il brano ‘Amarcord’) e la collaborazione con il duo di DJ francesi tra i più apprezzati della scena elettronica internazionale rappresenta un’importante occasione per la 19enne, che avrà modo di esprimersi in un contesto internazionale. Gli, alias Dorian Lauduique e César De Rummel,due produttori francesi nati nel 1994 e cresciuti a Parigi. Il nome della band deriva da una storpiatura del nome Jacques Offenbach, un compositore che si palesò a casa dei ragazzi. Compagni di scuola fin da bambini, a tredici anni iniziano a comporre musica rock, lasciandosi influenzare da Supertramp, Rolling Stones e Led Zeppelin.