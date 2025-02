Superguidatv.it - Sarah Toscano a Sanremo 2025: “Maria mi ha detto di non aver paura della classifica” – Intervista

Abbiamoto in esclusiva. L’ex vincitrice di Amici diDe Filippi, ora in gara alla famosissima kermesse canora con il brano Amarcord, ci ha svelato le sue emozioni, il significato del lookprima sera, cosa si cela dietro alle sue scelte e quali sono stati i consigli diDe Filippi per lei. Ecco le sue parole.: l’esclusiva aCome stai vivendo la gara e c’è un artista a cui ti senti più affine?La sto vivendo molto bene, anzi me la sto vivendo veramente bene perché è bellissimo. E’ tutto pieno di emozioni, è un’esplosione di emozioni. L’artista a cui mi sento più affine a livello di umano è Clara perché è l’artista che forse conosco meglio o che ho avuto la possibilità di conoscere meglio.Hai parlato di critiche sui social, ce ne è una che ti ha ferito di più? Penso ferisca in particolare quando non si tratta del lato artistico.