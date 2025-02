Agrigentonotizie.it - Sarà un week end in "giallo": diramata allerta dalla Protezione civile

Leggi su Agrigentonotizie.it

unend in "" per la provincia e il resto dell'isola. Laregionale ha diramato un'per la sera di oggi e la giornata di domani per un potenziale rischio di tipo idrogeologico e idraulico. Previste, un po' ovunque, piogge e temporali anche di forte intensità.