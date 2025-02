Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini cancellano tre match point, battono Andreeva/Shnaider e sono in finale a Doha!

Leggi su Oasport.it

, dopo undai contorni ricchi di brividi fino all’ultimo,inal WTA 1000 dinel torneo di doppio. Rivincita degli Australian Open completata nel remake dellaolimpica contro Mirrae Diana: dopo treannullati le due azzurre escono vincitrici per 4-6 7-6(2) 11-9 altie-break dopo un’ora e 44 minuti.Nel primo game arriva subito un 30-40 importante per le due azzurre, che però viene rapidamente cancellato da una serie di punti di altissimo livello da parte delle russe, che trovano il break a zero. Il 3-0 perdiventa rapido, e in generale anche il loro controllo della situazione, anche se un momento per provare a cambiare l’inerzia c’è, e arriva sul 5-3. Quisfruttano un piccolo calo delle avversarie e arriva il controbreak, ma il recupero non si concretizza al decidinged è così 6-4.