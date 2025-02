Ildifforme.it - Sanremo, stasera sul palco Roberto Benigni con un annuncio: tensioni sul “collana-gate” di Tony Effe

La quarta conferenza stampa di2025 si apre con una sorpresa inaspettata. Dopo i saluti di rito e la lettura degli ottimi riscontri Auditel sugli ascolti della terza puntata, che si è chiusa con il 59,8% di share, il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, si è scusato ed ha annunciato di dover lasciare la conferenza. Il motivo? Un incontro organizzato all’ultimo momento con, che questa sera salirà suldel Festival e aprirà la puntata delle cover, per poi fare uninedito. “Per me è un grande onore iniziare con“, ha dichiarato Conti, sottolineando come da anni abbia cercato di avere l’attore e regista come ospite. Un sogno che quindi si avvera in questa 75esima edizione e che promette di portare divertimento ma anche tanta cultura suldi