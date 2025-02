Ilfattoquotidiano.it - Sanremo specchio del paese? In pochi minuti si è visto cosa dovrebbe e cosa non dovrebbe fare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Terza serata un po’ più vivace in cui,che la dedica è alle donne, si conferma un dato. Le donne o sanno cavarsela da sole come Miriam Leone, che spigliata e naturale porta in scena solo sé stessa, oppure se si affidano ad altri finiscono in trappola, come dimostra la recita da oratorio preparata per Katia Follesa felice di sposare Simon Le Bon. Ma ciò chepuò essere di bello e ciò che nonper essere davvero quellodeldi cui tanto si parla, si èieri sera nello spazio di una manciata di.All’improvviso Conti porta sul palco un ragazzino che sa tutto sul festival, sulla storia didalle origini a oggi. Il ragazzino risponde esattamente alle domande del conduttore e anche a quelle che gli propone a sorpresa qualche vip della platea (per dimostrare che non c’è trucco, ma pensa un po’.