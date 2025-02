Gamberorosso.it - Sanremo social: i posti migliori a Milano per guardarlo insieme

non è solo un festival musicale: è l'ultimo grande rito collettivo italiano. Ogni anno, milioni di persone si riuniscono davanti alla TV per commentare canzoni, look, ospiti e polemiche. Un fenomeno che va ben oltre la musica, capace di creare un senso di comunità effimera, ma potentissima. In un'epoca di streaming on demand e fruizione solitaria dei contenuti,resta l'unico evento che riporta tutti su un'unica frequenza.E se fino a qualche anno fa il divano era l'unico teatro di questa liturgia, asempre più locali offrono la possibilità di vivere il Festival in compagnia, trasformando la visione in una festa collettiva.Ecco i locali dove guardareMare Culturale UrbanoUn punto di riferimento per gli eventi culturali in città, Mare ospita la visione del Festival in un'atmosfera rilassata, tra chiacchiere e drink.