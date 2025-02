Gossipnews.tv - Sanremo: Simone Cristicchi Svela Il Retroscena di Amadeus!

rivela assurdidelle scorse edizioni di. Ecco che cosa è successo!La gara è ancora aperta al Festival di, ma già si parla die polemiche. Tra i protagonisti di questa edizione c’è, che con il brano Quando Sarai Piccola sta conquistando pubblico e critica. In pochi giorni, la sua canzone si è posizionata più volte tra le prime cinque in classifica e ha già ricevuto il prestigioso Premio Lunezia per il miglior testo.Ma nelle ultime ore, un dettaglio inaspettato ha fatto discutere: il cantante ha rivelato che il brano era stato scritto anni fa e, in passato, era stato scartato da, allora direttore artistico del festival. Un’osservazione che molti hanno interpretato come una stoccata nei confronti dell’ex conduttore della kermesse.