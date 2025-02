Quotidiano.net - Sanremo nostalgia . Sono solo canzonette. Tra il rock di Bennato e i Duran ex Wild Boys

Leggi su Quotidiano.net

Toh che strano, un vero cantautore a. Edoardoapre alla grande la terza serata del Festival con(mercoledì va in onda su Raiuno lo speciale a lui dedicato). Mossa pericolosa, quella di Carlo Conti: ci costringe a paragonare il brano dicon quelli in gara. Ahimè. La prima ad affiancare Carlo Conti è Miriam Leone, che ricorda l’antico concorso di Miss Italia (2008) presentato proprio dal toscano, allora venne prima eliminata e poi vinse. "Quando Carlo mi ha chiamato ho detto subito sì", aveva rivelato qualche ora prima, "anche se 10 anni fa ho detto no. Stavo girando Non uccidere a Torino e non potevo". Persino l’ex Miss Italia, però, scompare alla presenza di Clara, praticamente una dea scesa momentaneamente sulla Terra. E non c’è niente da aggiungere.