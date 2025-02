Unlimitednews.it - Sanremo, Michelin “Dopo l’intervento sono più forte, non ho più paura”

(ITALPRESS) – Francesca Michielin ha raccontato il cambiamento radicale vissutosubito un anno e mezzo fa per l’asportazione di un rene. “Avevo il diaframma bloccato, non riuscivo a cantare, avevo dolori fortissimi. Mi chiedevo se sarei mai tornata su un palco. Ora mi sento meglio di prima, più, più sana. È come se il mio corpo mi piacesse di più. Nella filosofia cinese il rene rappresenta ladi non farcela. Io non ce l’ho più, quindi non ho più”. xg8/tvi/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo